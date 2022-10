Non solo la Juve su Milinkovic-Savic | due club di Premier League interessati | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nonostante Lotito abbia smentito l’esistenza di presunti accordi per un addio digià questo inverno, due topinglesi si sarebbero aggiunti all’asta per aggiudicarselo. Il presidente biancoceleste ha infatti cercato di calmare le incessanti voci di mercato con le sue dichiarazioni, aggiungendo persino che il costo per il suo cartellino è aumentato. Non ne basteranno 100, ma forse neppure 120 di milioni di euro per acquistare il centrocampista a gennaio, visto che, per Lotito, la sua valutazione continuerà a salire ogni mese.ntus Liverpool United L’agente del Sergente, però, non è affatto dello stesso avviso e ha controbattuto affermando che si parlerà di prezzi solamente al termine degli imminenti Mondiali. Il serbo sarà infatti ...