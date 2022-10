“Non me lo toccare” GF Vip 7 | Elenoire Ferruzzi alla carica Salatino archiviato | ora vuole lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al GF Vip 7ha ammesso l’interesse per un concorrente. E no, non si tratta di Lucabensì di un altro coinquilino che ora l’avrebbe conquistata. Dopo aver vissuto giorni di tensione con l’ex tronista di Uomini e Donne, la donna ha ormai messo alle spalle definitivamente il giovane e si è fiondata su un altro gieffino. E ha anche rivelato di aver avuto una sorta di scontro contro un’altra vippona, che si frapporrebbe tra lei e questa persona che le sta facendo battere il cuore. Intanto, al GF Vip 7 è anche emerso chenon solo ha questo interesse per un concorrente che non è, ma ha avuto una conoscenza pregressa con Attilio Romita: “agazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto. Avevo ...