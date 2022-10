Non accade da 14 anni | il dato incredibile su Torino-Juventus

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il Derby della Mole potrebbe rivelarsi uno spartiacque per la stagione di. Le due squadre della prima Capitale d’Italia viaggiano praticamente appaiate nella terra di nessuno. Entrambe ad un passo dall’Europa, entrambe col fiato sul collo, ovviamente con ambizioni diverse. Tante volte si è detto che il Derby vale la stagione del Toro, ma ad oggi è lache sembra obbligata a vincere per salvare la propria. Un po’ com’era successo nella stagione 2015/16: la vittoria nel Derby aveva rilanciato la corsa bianconera. Appunto per questo è interessante notare alcuni numeri della sfida. A Juric ed Allegri potrebbero far sorridere, ma i numeri sono quasi sempre più veritieri delle parole. Per la Juve è confortante sapere che il Toro ha vinto solo una delle ultime trentadue stracittadine. Inoltre l’ultimo clean ...

Moto.it

... rispetto al nord d'Italia, perché quello chenei meccanismi di filiera, è che il beneficio di filieraè soltanto nel territorio in cui vengono fatti gli investimenti. Quindi, dobbiamo ...... alla stregua di quantoper le più tradizionali figurine. Gli appassionati di Nba sono dei ... Anche nel mondo dell'arte si tratta di una realtà ormai consolidata emancano collezionisti ... Andrea Migno: “Non basta più nemmeno un morto per cambiare qualcosa” Le iniziative della Giornata nazionale per sensibilizzare su cause, sintomi ma anche sulle difficoltà quotidiane di chi ne soffre ...È domenica sera 9 ottobre, verso le 19.45, quando una donna alla guida di un’auto si trova nel controviale di corso Francia a Torino e procede in direzione di Rivoli. In prossimità di un attraversamen ...