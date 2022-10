(Di venerdì 14 ottobre 2022) Circola un video con dei particolaridi compleanno a Vladimir. «Happy Birthday Mr. President», una frase normale, se non fosse che a mandare il, secondo quanto dichiarato da chi condivide la clip, sarebbe stato l’ex presidente statunitense Donald. L’o, anziché sui canali tradizionali, sarebbe stato proiettatocentrale delle sue tre torri diBeach, in Florida. Un atto potenzialmente clamoroso, ma riscontrabile solo sui social. Per chi ha fretta Circola un video dove si sostiene cheabbia fatto proiettare glidi compleanno a Vladimirin una delle sue torri a. Nessun media americano parla del ...

Open

O almeno, di nuovo il rossetto… Un brutto segno Forse, non ancora. Bisogna sapere... Il ... Usa, assalto a Capitol Hill, la commissione della Camera:non reagì Per i deputati ...President", una frase normale, se non fosse che a mandare il messaggio, secondo quanto dichiarato da chi condivide la clip, sarebbe stato l'ex presidente statunitense Donald. L'augurio, ... No! Trump non ha scritto un messaggio di auguri a Putin sulla Trump Tower di Miami La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del 6 gennaio 2021 convoca Donald Trump, per chiarimenti su alcune registrazioni e testimonianze che proverebbero gli insistenti tentativi di ribaltar ...Truth Social, lanciato negli Stati Uniti a febbraio, era stato bloccato ad agosto e tolto dal Play Store perchè "violava le regole sul divieto di ...