No! Questo video non dimostra che gli ucraini hanno inscenato i feriti del bombardamento russo a Kiev

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A seguito deldi, una parte degli attacchi condotti dall’esercitoil 10 ottobre 2022, sono circolate alcune narrazioni che vorrebbero negare o far credere che quanto accaduto sia stato manipolato dal mondo dell’informazione. In un post, pubblicato dal canale Telegram di Enzo Pennetta, vengono presentati insieme undi una donna ferita e la prima pagina del Corriere della Sera, insinuando che ci troviamo in presenza di una «sceneggiatura». Tali teorie circolano da ben prima e da parte di alcuni canali Telegram che abbracciano le teorie del complotto. Per chi ha fretta Viene mostrato undove una donna sanguinante, vittima del, è intenzionata a farsi un selfie da mandare alla sorella ...

