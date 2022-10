No | gli appunti di Berlusconi non sono un fake | «Siamo professionisti | non possiamo alterare le foto»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C’è un limite, quando si parla dinews e di realtà, che non si può superare. È il limite naturalmente stabilito dai fatti, dagli oggetti reali, dalle parole delle persone che – se registrate – non posessere in alcun modo alterate o fraintese. Eppure, oggi, da parte della seconda carica dello Stato (appena eletta) c’è stato il tentativo di mistificare questo concetto. Un atteggiamento non proprio istituzionale, né tantomeno utile all’educazione digitale o, in generale, all’educazione dell’utente-lettore verso il sistema mass-mediatico. Il caso delladeglidi Silvio: da questa mattinacircolate due immagini, quella delgiornalista Alessandro Serranò dell’AGF e quella del collega Antonio Masiello, Getty Images. Si tratta dello ...