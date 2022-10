Nima Benati | la fotografa di Chiara Ferragni è affascinante quanto lei | Dea tra gli Dei

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Forse il nome non vi dirà moltissimo, maè unamolto nota nel suo ambiente. E, grazie alla sua avvenenza, potrebbe sicuramente sostituire le modelle. Siamo abituati a pensare ai fotografi di moda come personaggi eccentrici, un po’ sopra le righe, a nessuno verrebbe, così, di primo acchito di pensare ad una fashion photographer bella etantole modelle che deve ritrarre. Questo è il caso di. L’(Instagram)nasce a Bologna nel 1992 e da subito mostra una innata passione per la fotografia. La giovaneintuisce prima di altri le potenzialità dei social e pubblica i suoi scatti ...

TE (Laura Pausini) Spot Sky Glass Morellato - Start Eyed (Jane & The Boy) Spot Morellato con Aurora Ramazzotti ekoda - Is That Clear (Nick Waterhouse) Spot koda Intimissimi - Amore (...Sulla terrazza del nuovo DaV - Milano, Morellato ha presentato la sua nuova campagna FW '22: protagonista ancora una volta Aurora Ramazzotti, immortalata dall'obiettivo diUn cocktail party al nuovo DaV - Milano nella Torre Allianz a CityLife. Tanti ospiti esclusivi, la creatività e bravura di una fotografa affermata. Così Morellato ha scelto di presentare ... A tu per tu con Nima Benati che ci racconta la sua fotografia di moda e i suoi gioielli (da vivere) Nima Benati ormai è da diverso tempo una di quelle donne che ha saputo dimostrare sempre di più il suo splendore con una serie di foto uniche.