Niccolò Fabi e Claudia Gerini incantano il pubblico alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Consegnati dal Direttore artistico Francesca Piggianelli, i Premi Speciali della XIX^ Edizione diVideoclip e della VIII^ Edizione del Premio Anna Magnani, avvenuta nel giorno inaugurale della VII^deldi, all’interno dello Spazio Regione Lazio –Lazio Film Commission, presso l’Auditorium Arte al Parco della Musica. Gli ospiti intervenuti e premiati:e la regista Valentina Pozzi per il videoclip “Andare oltre”. Hanno raccontatofolta platea come hanno realizzato il loro videoclip con aneddoti esclusivi. Il famoso cantautore italiano, amato da tutti per i brani delicati e storici che hanno accompagnato le vite di molti di noi – ‘Vento d’estate’, ‘Capelli’, Costruire’ e tanti altri ha dichiarato: L’autore ...