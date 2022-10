(Di venerdì 14 ottobre 2022)– Un bene frutto della delinquenza chesimbolo di legalità e giustizia sociale. E’ stata consegnata oggi all’Associazione Nati2Volte Onlus ladi via Chianciano, appartenuta a Maria Rosaria Schiavone, nipote del boss Francesco Schiavone detto “Sandokan”. La, composta da due camere da letto, cucina, salone bagni e ampio giardino è stata acquista a patrimonio pubblico dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati nel 2018 e consegnata al Comune dinel 2019. La Regione Lazio ha stanziato i fondi necessari per ristrutturarla con l’Ente Nettunese che ha predisposto l’avviso per l’assegnazione a fini sociali. Ladi via Chianciano doveva essere consegnata ad inizio anno ma nel febbraio 2022 è stata vandalizzata. Ignoti hanno distrutto gli ...

Il Faro online

Nettuno, la villa confiscata alla mafia diventa una casa d'accoglienza per i disabili