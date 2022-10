' Ndrangheta | sequestrati 10 milioni di euro a due fratelli | ville di lusso | auto e aziende | ecco cos' avevano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Emilia hanno sequestrato beni per circa 10diaiAntonio e Cesare Muto. Il primo dei due è stato condannato con sentenza ...

Roberto Spada torna libero, festa choc a Ostia: 'Accolto in piazza dai fuochi d'artificio', blitz in Emilia Romagna La misura di prevenzione patrimoniale è stata eseguita nell'ambito dell'...... cioè cosa nostra, 'e camorra, ma di una mafia autonoma ed egemone in alcuni territori. ... Baschi di membri del cult Supreme Eiyedurante un'operazione a Teramo (Foto polizia) Nel ...