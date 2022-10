Nato | nuove armi per la difesa aerea dopo i bombardamenti russi a Kiev

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il bombardamento russo diavvenuto all’inizio di questa settimana ha fatto suonare un campanello d’allarme per la, che adesso ha messo ladello spazio aereo in cima alla lista delle priorità da affrontare con la guerra in atto. I ministri delladi 14 Paesi membri, insieme a quello della Finlandia – che non è ancora ufficialmente entrata a far parte del Patto Atlantico – hanno concordato di potenziare lamissilistica integrata, in particolare nei paesi europei. In quest’ottica verranno acquistati sistemi Arrow 3 israeliani, ma anche Patriot made in Usa e Iris-t dalla Germania. L’iniziativa, denominata European sky shield, coinvolge poco meno della metà dei membri della, tra cui Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Norvegia, ...