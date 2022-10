Nardella Pd | ' Perdiamo voti da quando siamo nati | bisogna riflettere sulla classe dirigente'

Linkiesta.it

Dario, sindaco di Firenze ed esponente di spicco del Pd, durante una diretta con SkyTg24 ha fatto il punto della situazione sul partito guidato da Enrico Letta. "Il Pd perde voti da quando è nato, ..."Sono d'accordo col sindaco, è necessaria una nuova disciplina a tutela dei lavoratori. Giovani e no, senza tutele, senza garanzie: o facciamo qualcosa adesso per loro oppuretutti". Secondo Nardella, la proposta della destra di modificare il Pnrr è una follia Nella votazione per eleggere il presidente del Senato «non si capisce perché il Pd avrebbe dovuto aiutare Giorgia Meloni e Ignazio La Russa» e «vedremo nei prossimi giorni cosa succederà nelle nomine ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nardella, Emiliano e De Micheli a Live In Firenze: 'Pd perde voti, serviva alleanza' ...