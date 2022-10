Napoli | Lozano | Siamo un gruppo forte e ambizioso | stiamo facendo grandi cose ma ora ' '

Le parole di ...L'attaccante messicano ha parlato del momento delin Serie A e in Champions League elogiando Spalletti Hirving, attaccante del, ha parlato del momento degli azzurri in Serie A e in Champions League. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni. OBIETTIVI - "Sono andati via tanti giocatori forti ma ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le probabili formazioni di Napoli-Bologna, decima partita di campionato, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona ...