(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutidel muscolo semitendinoso della coscia destra. E’ questa la diagnosi dell’infortunio di Frank, il centrocampista delche stamattina ha effettuato alcuni esami clinici dopo l’infortunio subito contro l’Ajax in Champions League. Lo stop previsto è di circa due settimane e il giocatore ha già cominciato le terapie. “Abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, ci sentiamo bene, stiamo facendo grandi cose ma ora pensiamo a blindare il primo posto in campionato”. Lo ha detto Hirving Lozano, l’esterno delintervistato da Radio Kiss Kiss, commentando il successo sull’Ajax e guardando alla sfida di domenica contro il Bologna. Lozano ha giocato in Champions una partita-qualificazione da protagonista ma elogia il ...

Agenzia ANSA

del muscolo semitendinoso della coscia destra. E' questa la diagnosi dell'infortunio di Frank Anguissa, il centrocampista delche stamattina ha effettuato alcuni esami clinici dopo ...Come si temeva, Frank Zambo Anguissa lo rivedremo in maglia azzurra solo a gennaio. Gli esami fatti stamane al forte centrocampista camerunese hanno 'evidenziato unadel muscolo semitendinoso della coscia destra'. Il giocatore ha già cominciato le terapie, ma ora il suo primo obiettivo è riprendersi in tempo per il Mondiale in Qatar. Ci vorranno almeno ... Napoli: elongazione muscolare, Anguissa fermo 15 giorni