Musica | Enzo Mazza Fimi | “TikTok oggi è il social di riferimento per l’ascolto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Se lanegli ultimi anni è cambiata, di certo è cambiato anche il modo in cui la scopriamo o ascoltiamo. Le piattaforme streaming, con la loroliquida in ear e le centinaia di diverse playlist, non possono essere certo considerate delle novità. Ma lo stesso non può dirsi della nuova fruizione in video deldi. Non sono più soltanto i classici videoclip di “queeniana” memoria – da anni non più su “Mtv” ma su Youtube – ma i cosiddetti short-form video, architrave dicomee Instagram: brevi filmati la cui componentele è diventata via via sempre più importante., Ceo della Federazione dell’Industriale Italiana (), al ...