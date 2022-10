Musetti-McDonald oggi | Atp Firenze 2022 | orario e dove vederla in diretta tv

proporrà aaltri piatti, più veloci, più d'attacco " Sono tutti avversari difficili ", dice Lollo, senza agitarsi, " ma qui mi trovo bene, la superficie è rapida ma non troppo, e se ...Lorenzoha brillato al debutto, lasciando appena tre giochi allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e ... Mackenzieha vinto due partite: la prima in tre set contro il connazionale Jenson ...Il tennista di Carrara, dopo l'ottimo esordio contro Zapata Miralles, vuole conquistare la semifinale. Sfiderà lo statunitense, numero 79 del ranking ...L'ordine di gioco di venerdì 14 ottobre nel capoluogo toscano. Lorenzo Musetti sfida lo statunitense Mackenzie McDonald per accedere in semifinale ...