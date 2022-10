Movimento cristiano lavoratori | per il 50° anniversario un convegno che guarda al futuro | domani a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’8 dicembre del 1972, all’indi una sofferta frattura con le Acli, nacque a Roma il. I fondatori del nuovo soggetto spiegarono la scelta nella mancata condivisione delle prospettive e dei risvolti sul piano ecclesiale e sociale collegati alla svolta socialista, che stavano agitando da tempo il composito associazionismo cattolico nazionale. Da allora Mcl si è mosso propugnando un capitalismo “umano”, in cui si fondono libertà di mercato, solidarietà e sussidiarietà sulla base dei dettami della Dottrina sociale della Chiesa. Nell’avvicinarsi del 50mo, sono molti gli eventi organizzati in tutta Italia per celebrarlo, ma che rappresentano anche l’occasione per riflettere ed elaborare la proposta sociale e politica per ildel ...