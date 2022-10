Mourinho | ecco cosa è successo nell’intervallo di Betis-Roma

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è un personaggio che trova sempre il modo di far parlare di lui. Stavolta èqualdi, partita valida per i gironi di qualificazione di Europa League. Lapareggia 1-1 e trova un buon punto in terra spagnola, ma all’intervallo si trovava sotto per 1-0.non era affatto contento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tenta il colpo Marcelo dal Real Madrid. La situazione attualevuole Boateng per la difesa. La situazione attuale-Montecatini 10 a 0 (VIDEO E HIGHLIGHTS): tripletta per ...