MotoGP | risultati e classifica FP2 GP Australia 2022 | Johann Zarco il migliore | 4° Quartararo e 8° Bagnaia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP d’, terzultimo round del Mondialedi. Sulla pista di Phillip Island i piloti sono andati in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Ci si presenta a questo fine-settimana in una situazione dimolto particolare: il francese Fabio(Yamaha) comanda con due punti di vantaggio su Francesco(Ducati) e venti su Aleix Espargaró (Aprilia). Per questo il weekendno potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione del titolo. Una pista complicata e affascinante quella oceanica: tanti saliscendi che richiedono una grande velocità di percorrenza in curva e grande coraggio nell’interpretazione del ...