MotoGP Australia | Marquez | Prove di aerodinamica positive

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ha chiuso con il sesto miglior tempo Marcla prima giornata dilibere, sul circuito di Phillip Island, in, ma in questo momento l'obiettivo per lui, per Honda e per il team ...

PROGRAMMA GP2022TV A PAGAMENTO " Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport(208) e quello sportivo generalista Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta integrale ...2022: il programma Le gare saranno come sempre visibili in diretta su Sky Sport e Now , ed andranno in differita su TV8 . Le gare sono infatti previste alle ore 2 am per la Moto3, le ...Una volta sceso dalla moto, il pilota della Ducati si è espresso sulle sue sensazioni in pista: "È una pista molto veloce e non me l'aspettavo cosí difficile con la MotoGP, è molto importante la ...Enea Bastianini lo aveva detto fin dalla vigilia che il salto dalla Moto2 alla MotoGP non sarebbe stato affatto semplice a Phillip Island e la prima giornata di prove del Gran Premio d'Australia ...