Mosca ordina ai civili di lasciare Kherson La caduta pare vicina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si fa sempre più difficile per i russi mantenere il controllo della città strategica di. Qui già nel mese di agosto, i russi erano stati costretti ad una progressiva ritirata (oltre 20 km), e la nuova controffensiva ha allarmato Vladimir Saldo Il governatore filorusso locale che su Telegram ha così commentato : «Ogni giorno le città della regione sono soggette ad attacchi missilistici, e per questo motivo abbiamo suggerito a tutti i residenti, se lo desiderano, di andare in altre regioni della Russia al confine, come Crimea, Rostov, Krasnodar e Stavropol» che ha anche lanciato un appello un appello aaffinché il governo si attivi per l’evacuazione dei. Successivamente il suo vice, Kirill Stremousov ha precisato che: «non si è trattato di un appello all'evacuazione e che non c'era motivo di panico. Nessuno ha in ...

... simbolo dell'annessione della penisola ucraina, e' fondamentale per il rifornimento delle truppe russe impegnate in Ucraina ed e' stato parzialmente distrutto da un attentato, secondoSe la Russiaun attacco nucleare e la fa franca, gli stati nucleari avranno il permesso ... il morale russo finirà per crollare, costringendo i soldati dia tornare a casa. Zahorodniuk ...Un’analogia fiabesca per spiegare le visioni russe del grande vicino, divise tra speranze di redenzione e spettro del vassallaggio. Un conflitto per Taiwan distrarrebbe l’Occidente dall’Ucraina, ma ge ...Si fa sempre più difficile la battaglia per mantenere il controllo del centro annesso con il referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, e fondamentale per il fronte del Sud e la Crimea ...