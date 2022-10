Morto Robbie Coltrane Hagrid nei film di Harry Potter | la malattia e le cause della morte

Sky Tg24

Coltrane, attore scozzese dalla lunghissima carriera cinematografica reso particolarmente popolare in tutto il mondo dal ruolo di Rubeus Hagrid, il custode gigante e ...Coltrane , attore scozzese noto per i suoi ruoli da protagonista nella serie poliziesca britannica Cracker e nella saga di Harry Potter , in cui interpretava il mezzogigante Hagrid , èa ... È morto Robbie Coltrane, addio all'Hagrid di Harry Potter È morto Robbie Coltrane, l'attore britannico noto per aver interpretato il ruolo di Hagrid nei film di Harry Potter: aveva 72 anni. Lo ha annunciato la sua agente, Belinda Wright. Quello del "mezzogig ...