Monsignor Bettazzi a TPI | “Dove c’è Nato c’è guerra | ecco perché andava abolita”

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Luigi, 99 anni, è il vescovo che fu testimone della risoluzione alla crisi missilistica di Cuba del 1962. In quegli stessi anni partecipò al Concilio Vaticano II, di cui fu protagonista. Oggi risponde al telefono da Albiano d’Ivrea, lucido e netto nel suo pensiero., che idea si è fatto dellain Ucraina a oltre sei mesi dal suo inizio?«Secondo me la follia – come la chiama il Papa – è ladi attacco, ma anche quella di difesa. L’unica difesa vera è sulla base della non violenza e oggi nessuno la porta più avanti. Tutti pensano che all’occupazione si risponda con la. E allora cosa fare? Si va controcorrente e amen». Come mai secondo lei?«È la mentalità della violenza dell’Io, che è presente nelle famiglie, nella ...