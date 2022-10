Mondiali ILCA 6 | tre italiane nella Gold Fleet di domani

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se ne va anche la terza giornata di regate aiFemminili 20226. Una giornata lunghissima, alla costante ricerca del vento, che ci proietta, dopo la prova disputata, allain programma per. Giornata non positiva per le, con Silvia Zennaro che scala in settima posizione con 13 punti netti, a causa del 20mo posto ottenutoquadra prova (risultato che è poi stato scartato). Le azzurre scendono in classifica ai6 Non bene anche le altre atlete azzurre, con Chiara Benini Floriani che scende al 30mo posto, Carolina Albano al 40mo e Matilde Talluri al 45mo. Risultati non entusiasmanti, ma che valgono per tutte le, eccetto Matilde Talluri, la qualificazione ...