Mondiali di Ciclismo | Italia ancora sul podio | il quartetto femminile è campione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Parigi – Storico e spettacolare oro per ildell’inseguimento, che nella finale che chiude il programma odierno deidisu Pista a Parigi ha battuto la Gran Bretagna, segnato il nuovo recordno (4’09?760) e, soprattutto, portato l’inseguimentosul tetto del mondo. Un titolo che non avevamo mai vinto e che compensa ampiamente il dispiacere aver visto sfilare la maglia iridata dalle spalle dell’inseguimento maschile. (leggi qui) Nella prova decisiva Marco Villa ha schierato ilgià protagonista in occasione delle qualificazioni: Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza. Le azzurre partono subito forte, accumulando oltre un secondo di vantaggio già nel primo chilometro di gara. Le ...

Due giorni disu pista e l'Italia è in testa al medagliere: difficile che ci rimanga fino alla fine, ma è comunque un gran bel vedere. Finora due ori e due argenti: titoli per Martina Fidanza nello scratch ...La cuneese Elisa Balsamo ha vinto l'oro nell'inseguimento aidisu pista di Parigi, insieme alle compagne Martina Fidanza (che in finale ha sostituito Martina Alzini), Chiara Consonni e Vittoria Guazzini . Sulla pista di Saint - Quinten - ...L'attaccante supera Inzaghi in una speciale classifica. Retroscena sul cambio di programma juventino. I numeri da record della squadra di Spalletti. Le azzurre dell'inseguimento hanno vinto la medagli ...Una super Rachele Barbieri va ancora a medaglia. La grande protagonista degli Europei di Monaco di Baviera si esalta anche in Francia ed ai Mondiali di ciclismo su pista agguanta l’argento nell’elimin ...