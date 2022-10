Minisola Sapienza | Nuova terapia rende ossa più resistenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha riconosciuto la rimborsabilità di romosozumab", anticorpo monoclonale che "entra nell'armamentario terapeutico dei medici e sicuramente rappresenterà, quando utilizzato, un nuovo farmaco per cercare di aumentare la resistenza scheletrica delledelle pazienti osteoporotiche e di prevenire le fatture". Così Salvatore, ordinario di Medicina interna all'Universitàdi Roma, alla XXII edizione del Congresso nazionale Siommms (Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro), in corso a Bari. "Da un punto di vista biochimico - spiega l'esperto - il nuovo farmaco si caratterizza essenzialmente per aumentare la formazione ossea e ridurre la distruzione scheletrica. Essenzialmente accoppia due ...