Milano Wine Week | oltre mille partecipanti agli eventi del Consorzio Chianti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un primo bilancio positivo – con1000lovers che hanno già partecipato– arriva dalla2022, in programma fino al 16 ottobre. Ricco il programma di iniziative proposte dalla denominazione: dai cinque format di degustazione a bordo del battelloLovers Boat, all’inedita masterclass dedicata alla presenza del vinonel cinema, passando per i seminari istituzionali dedicatioperatori e gli altririvolti al grande pubblico di appassionati.le persone che hanno già preso parte alle iniziative messe in campo dalla denominazione a partire dall’apertura della manifestazione l’8 ottobre scorso, e ...

Nei giorni clou dellaWeek la metropoli si riscopre una capitale importante per il mondo del vino: e non solo per i workshop e gli eventi della kermesse, ma anche - e, forse, soprattutto -...... docente di design al Politecnico e PoliDesign di, coadiuvato dall'esperta in comunicazione del vino Silvia Baratta, dal titolo 'Design for: nuovi scenari, nuove soluzioni'. Al termine, ...Si è tenuto a Milano, a Palazzo Serbelloni, all’interno del programma della Milano Wine Week, Habitat, una tavola rotonda che riunisce alcuni dei più autorevoli esponenti dei temi della sostenibilità ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...