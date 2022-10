Milano | A2A inaugura nuovo impianto per frazione organica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Centomila tonnellate all’anno di capacità di trattamento autorizzata; 8 milioni di metri cubi all’anno di biometano prodotto e immesso in rete; 20mila tonnellate all’anno di compost certificato per l’agricoltura. A2Aildi trattamento e recupero delladei rifiuti urbani nel centro di Giussago – Lacchiarella, realizzato da A2A Ambiente. I rifiuti in questione proverranno dalladelle raccolte differenziate, ma anche dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico e privato. Una volta trattati, potranno essere reimpiegati per produrre materia, il compost, ed energia, il biometano. Dall’attività dell’integrato, digestione anaerobica e compostaggio, sarà possibile ...

In luce Diasorin (+5,58%),(+4,6%) e Amplifon (+3,85%), seguite da Recordati ((+3,64%), Terna (+3,47%) Campari (+3,1%), Snam +2,87%) e Italgas (+2,77%). Il calo del greggio ( - 3% a 86,41 dollari ...In Europa proseguono in rialzo il FTSE MIB di, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte,... dove quasi tutti i titoli sono in territorio positivo, spiccano i comparti utility (tra le ...(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Piazza Affari dimezza il rialzo segnato dopo l'avvio dei listini Usa a poco più di mezz'ora dalla chiusura.