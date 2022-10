Milano | A2A inaugura nuovo impianto per frazione organica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Centomila tonnellate all'anno di capacità di trattamento autorizzata; 8 milioni di metri cubi all'anno di biometano prodotto e immesso in rete; 20mila tonnellate all'anno di compost certificato per l'agricoltura. A2Aildi trattamento e recupero delladei rifiuti urbani nel centro di Giussago - Lacchiarella, realizzato da A2A Ambiente. I rifiuti in questione proverranno dalladelle raccolte differenziate, ma anche dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico e privato. Una volta trattati, potranno essere reimpiegati per produrre materia, il compost, ed energia, il biometano. Dall'attività dell'integrato, digestione anaerobica e compostaggio, sarà ...