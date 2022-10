Milan | Tonali è la voce del gruppo oltre ad essere leader tecnico | News

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non solo, ma anchedel: Sandrocresce sempre di più diventando il protagonista di questo

...sulla linea con, ma ha dato a Theo la marcatura di Mount. Questo è il senso , la marcatura di Mount quando Mount aveva la palla; o libertà d'azione per Theo quando la palla era del. Per ...Pioli, infatti, potrebbe riproporre il 4 - 3 - 3 o tornare al classico 4 - 2 - 3 - 1: la difesa è fatta, con Kalulu, Gabbia, Tomori ed Hernandez, i due certi a centrocampo sonoe Bennacer, ...La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Sandro Tonali che più passa il tempo, più si sta prendendo un ruolo di leadership preminente all'interno della rosa ...Probabili formazioni Hellas Verona Milan: le ultime sulle scelte di Stefano Pioli e Salvatore Bocchetti per il match di domenica Le probabili formazioni del match tra Hellas Verona e Milan. Mancano du ...