Milan | possibile amichevole contro il Liverpool durante la sosta per i Mondiali

(Di venerdì 14 ottobre 2022)in Qatar, che terranno fermi i campionati per circa un mese e mezzo, si disputeranno numerose amichevoli. I club non vogliono infatti che i giocatori che non prenderanno parte alla Coppa del Mondo restino fermi per questo lasso di tempo, perciò ripiegheranno sulle amichevoli. Tra le squadre interessate c’è anche il, che potrebbe volare negli Emirati Arabi Uniti per un prestigioso appuntamento. Come riporta l’ECHO di, i Reds avrebbero infatti proposto ai rossoneri di sfidarsi a Dubai. Il match andrebbe in scena prima dell’inizio dei, con data ancora da definire. Al momento resta solamente un’idea, ma la situazione è comunque da monitorare in quanto a breve potrebbero arrivare importanti novità. SportFace.