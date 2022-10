Milan | Pioli si racconta | “Tre anni di emozioni | grazie alla dirigenza competente alle mie spalle”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Stefano, tecnico del, si èto al sito della Lega Serie A. “Il 9 ottobre ho festeggiato treche sono qui,piedi die lavoro. In queso periodo è stato fatto un percorso incredibile insieme ai miei giocatori, sempre in evoluzione. Continuiamo ad avere idee e mentalità per migliorare e crescere. La società mi ha sempre messo a disposizione un organico di elevatissimo potenziale e pieno di talento, ed era giusto cercare di tornare a vincere qualcosa. L’anno scorso ci siamo riusciti e ci ha dato grande soddisfazione. Ad oggi penso che dobbiamo continuare ad alzare il nostro livello, se vogliamo competere per vincere ancora”. Il tecnico ha poi continuato: “Ultimamente abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli ...

non esclude il cambio di modulo Stefano©LaPresseDIFESA A 3 - 'L'avevo fatta con altre squadre e l'abbiamo già fatta qui in passato. Anche quest'anno in corso d'opera in qualche ...E' uno Stefanoa tutto campo quello che è stato intervistato dalla Lega Serie A. Il suo 'compleanno' rossonero 'Il 9 ottobre ho festeggiato i miei primi tre anni al, tre anni pieni di ...Stefano Pioli si racconta a Lega Serie A: "Tre anni di emozioni qui al Milan, grazie alla dirigenza competente alle mie spalle" ...La probabile formazione del Milan di Stefano Pioli per la sfida contro l'Hellas Verona. Fischio d'inizio domenica 16 ottobre ore 20.45 ...