Milan | Origi dove sei? I rossoneri cercano lo scatto del vice Giroud

Arrivato in estate per essere un'alternativa valida a Giroud,non si è quasi mai visto con ilArrivato in estate per essere un'alternativa valida a Giroud,non si è quasi mai visto con il. L'inizio di stagione è stato compromesso da infortuni muscolari e con inon ha mai lasciato il segno. La società ha investito su di lui e ha scommesso sul fatto che possa essere utile alla causa rossonera. Pioli pretende di più e il belga deve fare unoper prendersi il posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.