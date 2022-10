Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme | la foto non lascia dubbi

(Di venerdì 14 ottobre 2022)si sono mostrati recentementee felici: ecco infatti cosa è successo tra i due. Ad ufficializzare il momento ci ha pensato la stessa conduttrice svizzera, che ha condiviso una Instagram Story in compagnia dell’ormai ex marito e delle due figlie, Sole e Celeste. Negli scorsi mesi,e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Stile e Trend Fanpage

Al netto dicome testimonial di Oral - B , il popolare brand legato all'igiene orale ha effettuato un annuncio che vede di mezzo l'intelligenza artificiale. Sì, avete capito bene: il prodotto ...Eros Ramazzotti al settimo cielo per l'arrivo del primo nipote, pare stia vivendo una seconda giovinezza. I rapporti con la ex moglie,, sono idilliaci tanto che, in più di un'occasione, si è vociferato di un ritorno di fiamma. Stando alle ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, però, pare che il ... Michelle Hunziker, prima il workout e poi il lavoro: Bisogna allenare corpo e mente Michelle Hunziker stupisce tutti: l'outfit manda in estasi Instagram! ''La più bella del mondo'' - FOTO. Nuovo contenuto per la showgirl ...Oral-B ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello spazzolino elettrico iO10 con iOsense: l'intelligenza artificiale vi aiuta a lavare i denti.