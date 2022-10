Meloni | Berlusconi? Ha dimenticato che non sono ricattabile

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - "Mi pare che tra le cose scritte damanchi un punto: che non". E' Giorgiaa dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti sul biglietto in Aula che la riguardava scritto da Silvio, lasciando Montecitorio. "Questa sinistra ci parla di rispetto delle istituzioni solo quando le rappresentano loro. E' un'idea curiosa della democrazia...", ha aggiuntolasciando Montecitorio al termine della sua giornata di lavoro negli uffici del gruppo parlamentare.

