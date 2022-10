Meloni | anche alla Camera buona la prima | procediamo spediti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "quila. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana". Lo afferma la leader di Fdi Giorgiacommentando in ...

qui alla Camera buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana". Lo afferma la leader di Fdi Giorgiacommentando in ...E quindi saràandata male ieri per, al Senato. Ha eletto un presidente grazie ai franchi tiratori, ha visto spaccarsi il fronte alla prima curva, dovrà pensare a come rimettere insieme i ...Le opposizioni hanno deciso di giocare a carte scoperte, annunciando in anticipo le proprie candidature. Il Pd ha votato Guerra (77 voti). Il terzo ...L’opposizione fa l’opposizione”, taglia corto Giorgia Meloni, scambiando alcune battute a Montecitorio. ”Mi sembra normale -spiega la leader di Fdi- che dica quello che ritiene di dire… Anche io sono ...