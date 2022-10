McFit Italia per la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi | prevenzione sul tumore al seno nel mese di ottobre

Affaritaliani.it

, infatti, ha deciso di offrire alle proprie abbonate un'occasione di prevenzione e salute, attrezzando le aree esterne dei 3 centri di Milano (Viale Fulvio Testi 29), Roma (Via Casilina ..., infatti, ha deciso di offrire alle proprie abbonate un'occasione di prevenzione e salute, attrezzando le aree esterne dei 3 centri di Milano (Viale Fulvio Testi 29), Roma (Via Casilina ... McFit Italia al fianco della Fondazione Umberto Veronesi: ottobre mese rosa Ogni anno in Italia 55.000 donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale ...Ogni anno in Italia 55.000 donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale le possibilità di guar ...