MAT 33 Stradale | la replica dell’Alfa originale costa un milione e mezzo di euro – FOTO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Secondo alcuni fra i maggiori esperti di automobili del mondo, l’auto più bella di sempre è l’Alfa Romeo 33, prodotta in appena 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. Un raro diamante che i collezionisti di tutto il mondo farebbero follie per avere. Ora la torinese M.A.T. (Manifattura Automobili Torino) ha dato una seconda vita alla 33, riproducendone unain tutto e per tutto fedele all’, costruita a partire dai disegni originali dell’epoca e con carrozzeria di alluminio battuto a mano. E se è vero che il tempo è denaro, allora il prezzo della– 1,5 milioni di– è giustificato dal cronometro: per fare questa vettura, infatti, sono servite 12 mila ore di lavoro. Dodicimila. Sotto al cofano posteriore c’è un V8 a carburatori di 2,6 litri ...

