Massimiliano Dona arriva a teatro e racconta ' trucchi e trappole' del supermercato

Help Consumatori

Debutta lunedì 17 ottobre alla Sala Umberto di Roma lo spettacolo di'Voi lo sapevate Dal supermercato al metaverso'. Il presidente di consumatori.it , attivo divulgatore sui social e content creator da oltre 400 mila follower porta sul palco, prima ..." Ringraziamo di cuore i cuochiMussoni della Sangiovesa, Paolo Bissaro del ristorante ... Coop Alleanza 3.0: in 12 negozi la raccolta di beni di prima necessità "la spesa" Provincia ... Dai social al teatro, Massimiliano Dona porta in scena trappole e falsi miti del supermercato Debutta lunedì 17 ottobre alla Sala Umberto di Roma lo spettacolo di Massimiliano Dona 'Voi lo sapevate Dal supermercato al metaverso'.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-fc7fc355-18b8-6c1b-9423-97b5916558 ...