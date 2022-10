Maradona Jr da brividi | “Papà sta ammirando il Napoli da lassù”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 ottobre 2022) DiegoJr, allenatore delUnited, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. Ecco le sue parole: “Mi piace pensare che il mioildi questo inizio di stagione, stia prendendo in giro i suoi ex colleghi tifosi delle squadre più blasonate lì in Paradiso. Ilsta facendo delle cose memorabili in campionato e storiche in Champions. Questa squadra ci sta deliziando. Oltre ad essere una gioia per gli occhi è anche concreta. Complimenti al vero top player delche è Luciano Spalletti. Quando le squadre sono duttili significa che sono fatte da giocatori intelligenti. Ill’estate scorsa ha preso calciatori più funzionali al mondo di intendere calcio del suo allenatore. ...