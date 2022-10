Maltempo | violento temporale nel cosentino | allagamenti

Un'ondata diha colpito nella tarda serata di ieri la zona dell'Alto Tirreno Cosentino ed in particolare il comune di Tortora. Untemporale ha creato notevoli disagi e danni ingenti per l'...Iltemporale, ha portato diverse criticità per allagamenti di strade e abitazioni con ... Ilha interessato anche la frazione di Castrocucco nel comune di Maratea (PZ) al confine tra ...Un'ondata di maltempo ha colpito nella tarda serata di ieri la zona dell'Alto Tirreno Cosentino ed in particolare il comune di Tortora. (ANSA) ...Le violente precipitazioni che hanno colpito a macchia di leopardo le regioni del meridione hanno colpito duramente le campagne con intere aziende finite ...