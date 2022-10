Maltempo | Maratea | frana Sicilia | gravissimi allagamenti fra palermitano e trapanese

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Inintere porzioni di territorio allagate a Trapani per l’esondazione di un fiume.anche in provincia di Palermo. Tweet (ore 22,45) dei vigili del fuoco:, forti piogge nel territorio di(PZ): in corso interventi vigili del fuoco perdiffusi e per un movimento franoso (foto) che ha interrotto la SS 18 Tirrenica al km 239. L'articolo fra proviene da Noi Notizie..

Maltempo | Fiume di fango a Castrocucco di Maratea, strade interrotte. Domani chiuse tutte le scuole In Sicilia intere porzioni di territorio allagate a Trapani per l'esondazione di un fiume. Allagamenti anche in provincia di Palermo. Maltempo, forti piogge nel territorio di Maratea (PZ): in corso in ...Giovedì 13 ottobre 2022 – Maltempo a Maratea. Particolarmente interessata la zona di Castrocucco come conferma questo video amatoriale inviato alla Protezione ...