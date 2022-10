La Gazzetta dello Sport

Centoquattordici minuti, poco meno di una partita con i supplementari. Divock Origi è arrivato al Milan per essere decisivo nei 90', ma manca ancora all'appello: 114 sono i minuti complessivi giocati ...Nessuno è abbandonato, non lo è. Stasera Cabral è subentrato. Si va avanti cercando di non ... TERZIC - Ancoraa destra prova la sortita offensiva nei primi minuti; con una grande cavalcata ... Mai titolare e zero gol: Origi, adesso il Milan vuole uno scatto La Reggina domina in Serie B: nodo da sciogliere per Filippo Inzaghi, adesso il gioiello può cambiare squadra.