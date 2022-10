Mahmood | il docu-film alla Festa del Cinema

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La carriera in ascesa di, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, trent’anni lo scorso 12 settembre, sembra non arrestarsi mai. La doppia vittoria a Sanremo, l’Eurovision, il tour italiano ed europeo. In “”,-biografia di Giorgio Testi presentatadeldi Roma nella sezione Alice nella Città, si indagano le origini del successo del cantante e del suo riconoscimento come uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano.raccontato tra interviste eini d’infanzia Ilmentario alterna interviste al cantante ad interviste ad amici, famigliari, colleghi e collaboratori. Oltremamma Anna Frau efamiglia di, nel ...

si racconta nel- film '' di Giorgio Testi, presentato oggi in anteprima ad Alice nelle ...Ha spiegatodurante la presentazione del suo- film alla Festa del Cinema di Roma. 'Io sono ansioso, a volte felice, oppure capita che mi senta invincibile, o un po' 'babbo'. Questo film ..."Il documentario è stato terapeutico... ti aiuta a mettere dei puntini che adesso sono in fila e sono visibili. Non solo a me, anche a tutti gli altri", ...«È riduttivo parlare di musica, cinema, moda come categorie distinte. Sono tutte arti collegate. Grazie a questo doc ho potuto spiegare lati del mio carattere non esprimibili attraverso la musica. Mi ...