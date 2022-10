Mahmood al The Space di Milano per presentare il docufilm a lui dedicato

(Di venerdì 14 ottobre 2022)sarà ospite al TheCinema Odeon diperila luiÈ attesa per lunedì 17 ottobre, in occasione dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del, la presenza del cantautore Alessandro Mahmoud al TheCinema Odeon diper un saluto al pubblico milanese prima dello spettacolo delle ore 20:00. Ilverrà presentato in anteprima venerdì 14 ottobre ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma., diretto da Giorgio Testi, è un documentario che racconta la vita e l’ascesa di Alessandro Mahmoud. Una storia che si muove trae l’Egitto e che mette ...

RomaToday

... in collaborazione con Prime Video, '' racconta, attraverso la voce di Alessandroe ... che ha già lavorato sugli inganni, i trucchi e i buchi neri dei rapporti uomo - donna inHeart ...... Federica Lucisano (Italian International Film), Lorenzo Mieli (Apartment), Domenico Procacci (... alle 21.30, di, il progetto diretto da Giorgio Testi che è il racconto della vita dell'... Festa del Cinema di Roma 2022: red carpet, ospiti e programma del 14 ottobre Il difficile rapporto col papà, la madre di Orosei punto di riferimento: “Ho scoperto che nelle canzoni esprimeva il suo malessere” ...Non sono mai stato tanto bravo a parlare di me, forse anche per questo ho iniziato a scrivere canzoni". (ANSA) ...