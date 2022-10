(Di venerdì 14 ottobre 2022) C’erano una volta i bustini strettissimi fissati con le stecche di balene e le ampie e opulente gonne. C’era un rigido codice di abbigliamento che riguardava noi donne, e che oggi possiamo tradurre come quel dress code che seguiamo quando siamo invitate a eventi, cerimonie o occasioni particolari. Poi, però, è arrivata lei. Unastraordinaria e talentuosa, unacaparbia, determinata eche ha cambiato tutto. Ha rivoluzionato la moda, ha cambiato la visione del tempo e ha liberato le donne da tutta una serie di costrizioni per renderle fluide e leggere. Ha capito, per prima, che le donne e i loro corpi dovevano essere valorizzati e non costretti, e ha seminato il terreno fertile sul quale, poi, si è consumata la più grande rivoluzione della moda del XX secolo. Il suo nome è...

DiLei

Coco Chanel,, Elsa Schiaparelli presentano le loro collezioni con piccoli eventi per le clienti . Con le loro creazioni, le stiliste allentano le costrizioni nell'abbigliamento ...In questo periodo, Thayaht lavorava come disegnatore e creatore di motivi per stoffe e altro per la celebre stilista di moda parigina. Inoltre Thayaht progetterà mobili, arredi, ... Madeleine Vionnet, donna e stilista visionaria