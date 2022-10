Lutto nella musica | se ne va un pezzo di storia degli ’80 | Chi sono stati i Krisma?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Christina Moser si è spenta a 70 anni a Lugano dopo aver combattuto a lungo con una malattia. La popolare cantante se n’è andata quasi otto anni dopo suo marito, Maurizio Arcieri, che si spense il 29 gennaio 2015. Proprio in quella data venne messa la parola fine all’epopea dei, inizialmente noti come Chrisma, il duole formato nel 1976 da Christina Moser e Maurizio Arcieri che divenne celebre per le sue sperimentazioni elettroniche, tanto da essere ancora oggi riconosciuto tra i più importanti esponenti della new wave italiana. L’incontro tra Christina Moser e Maurizio Arcieri è avvenuto molto prima del loro debutto come duole. I due siinfatti conosciuti nel 1966, con Arcieri che era già considerato un idolo del pop italiano dell’epoca. Christina Moser, nata in Svizzera e ...

