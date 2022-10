Luna Rossa Prada Pirelli vara una spettacolare barca-camouflage

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Se quello che il teamcercava era “l’effetto wow”, ha colpito nel segno: il varo del prototipo, che ha toccato per la prima volta l’acqua a Cagliari, è stato, infatti, un vero e proprio unveling-show come non se ne vedevano da tempo, nel mondo dell’America’s Cup. Che il varo “tecnico” nascondesse qualcosa era chiaro già dal piazzale, vedendo laavvolta da stretti teloni che ne coprivano le forme; che si stesse trasformando in un evento glam, invece, si è capito più avanti, all’arrivo della “madrina”, la stilista Miuccia, accompagnata dal marito Patrizio Bertelli - che del team è Presidente - e da Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente e CEO esecutivo di, brand che da anni è ...

E' tempo di Coppa America , con il muletto difatto scendere in acqua a Cagliari per preparare la sfida contro New Zeland che, nel 2024, sarà a Barcellona . Due duelli. Il primo finito ...... lungo via Umberto I e via Torino, e ilPark in piazza Cardinal Boetto. In piazza Clemente ... l'area commerciale e le esposizioni; saranno presenti anche gli stand della Crocee della Fidas ...