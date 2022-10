Luca Salatino | confessioni post puntata | il rapporto speciale con la mamma

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’ex tronista di Uomini e Donneè tornato a parlare delche lo lega allaIeri seraha ricevuto un regalonella casa del GF Vip. L’ex tronista di Uomini e donne ha avuto la possibilità di incontrare laRita, con la quale condivide unveramente, come anche il pubblico avrà potuto notare nel corso della diretta. Questa mattina, da poco sveglio,ha parlato con Charlie Gnocchi nel consueto spazio dedicato alla fittizia radio che i due si sono inventati per trascorrere il tempo nel loft di Cinecittà. Da oggi non sarà più Radio Bartolo, ribattezzata in Radio Coatta, sempre in onda a “un orario ...

Una sorpresa porterà molta gioia a, di cosa si tratterà E ancora: una nuova eliminazione. Una persona tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon ..., ex tronista di Uomini e donne, finisce in lacrime al ricordo del periodo buio vissuto in passato, per il tumore della madre e i due interventi subiti alla schiena per cui ha ...L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino è tornato a parlare del rapporto speciale che lo lega alla mamma ...Dopo le accuse della settimana scorsa verso lui e Charlie Gnocchi, Amaurys Perez è tornato al centro del polverone per quella che il pubblico ha ...