Lorenzo Fontana presidente della Camera con 222 voti | “Il Papa una guida” L’opposizione non applaude Letta | “Sfregio” Ipotesi Zan vicepresidente La Russa | “Berlusconi deve dire che quegli appunti su Meloni sono un fake”

RaiNews

Ignazio La Russa presidente del Senato epresidente della Camera Il commento di Rula Jebreal è amarissimo. La giornalista di origine palestinese ma di cittadinanza italo - israeliana vede un grande pericolo democratico nell'...... vice di Berlusconi ed ex presidente del Parlamento europeo, ha fatto ricorso a tutte le sue doti da moderatore e paciere, spingendo Berlusconi a dare l'ok per l'elezione di, in ... Chi è Lorenzo Fontana Studenti de La Sapienza hanno manifestato questa mattina in università. Vergogna, preoccupazione e terrore per il nuovo governo: “Ma non smetteremo mai di protestare”. È successo proprio mentre Lorenz ...Il partito di Berlusconi è diviso fra chi ha sete di vendetta (e vuole andare da Mattarella da solo) e chi vuole ricucire. Il pessimismo di Tajani e Barelli ...